Policial militar é assassinado e outro baleado em Rondon do Pará

Segundo a Polícia Civil, as vítimas eram policiais militares da reserva.

Um policial militar morreu e outro ficou ferido após serem baleados na noite da última sexta-feira (12), na rua Nazaré, no centro do município de Rondon do Pará, no sudeste paraens.

Testemunhas disseram que ocupantes de um veículo se aproximaram dos policiais e realizaram os disparos.

O sargento Braga não resistiu aos ferimentos. Já o outro policial baleado, identificado apenas como Pamplona, segundo a Polícia Civil, foi socorrido para o Hospital Municipal após o crime e, posteriormente, encaminhado para Marabá. Não há informações sobre seu estado de saúde.

Em nota, a Polícia Militar informou que realiza buscas para localizar e prender os suspeitos do crime contra os policiais da reserva remunerada.

Já a Polícia Civil informou que instaurou inquérito para apurar ocorrência envolvendo dois policiais militares da reserva. Diligências foram iniciadas assim que a PC soube do fato, a fim de levantar a identidade dos autores dos disparos, podendo, assim, fazer a capturar e levantar a motivação do crime.