População cobra da Prefeitura obra de UBS que foi abandonada

Prefeitura deveria fazer pelo menos o muro da Unidade, mas nunca iniciou obra

Moradores da Localidade Fazenda Jorge, zona Rural de Curralinhos (PI), estão inconformados com a situação em que se encontra a obra de construção de uma Unidade Básica de Saúde (UBS) da região. De acordo com os moradores, a obra tem recursos federais com contrapartida da Prefeitura de Curralinhos, porém, a gestão municipal do prefeito Alcides Oliveira nunca teria feito a sua parte da obra que se arrasta desde 2016.

A pedido dos moradores, a equipe do Fala Piauí esteve no local e constatou a veracidade do abandono da obra que já deveria ter sido concluída. “A obra já esta quase pronta, porém, como está abandonada temos receio de que seja depredado até pela ação do tempo mesmo. A parte que era da Prefeitura seria o muro e outra parte externo, mas nunca a Prefeitura fez nada, atrasando ainda mais a obra”, lamenta o morador, que prefere não ser identificado.

Ainda de acordo com os moradores, a finalização da UBS seria de supra importância para os moradores. “Precisamos deste posto de atendimento mais próximo de nossas casas, aqui a outra unidade fica a quilômetros de distância e lá já tem a demanda de outras comunidades, precisamos ficar numa fila imensa”, lamenta o morador.

Vale lembrar que a Unidade Básica de Saúde (UBS) é o contato preferencial dos usuários, a principal porta de entrada e centro de comunicação com toda a Rede de Atenção à Saúde. É instalada perto de onde as pessoas moram, trabalham, estudam e vivem e, com isso, desempenha um papel central na garantia de acesso à população a uma atenção à saúde de qualidade.

