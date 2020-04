Porco nasce com duas cabeças e assusta moradores

A cidade Pedreiras no Maranhão foi surpreendida nessa quarta-feira (29) pelo nascimento de um porco mutante bizarro de duas cabeças.

A chegada do animal causou curiosidade e estranheza nas famílias da área rural do município em uma localidade conhecida como “Morro da Balança” onde o animal nasceu.

Fotos e vídeo do animal rapidamente viralizou na região, causando curiosidade. O criador disse que nunca tinha visto algo assim. No vídeo é possível ver o animal vivo, com quatro olhos e duas bocas.

A nossa redação em conversa com um veterinário, ele afirmou que o nascimento de um filhote com essa má formação genética, pode ser o resultado seguidos de cruzamentos entre animais parentes, uso de medicamentos, ou proximidade entre um parto e outro, sendo a porca mãe com idade avançada.

Fonte: www.enquantoissonomaranhao.com.br / com informações do Ricardo Farias