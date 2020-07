Porque o Brasil tem as taxas mais altas de juros do Mundo?

Vamos falar sobre as” regras do jogo” aqui no Brasil, para que você não cometa os mesmos erros da maioria dos cidadãos brasileiros.

Você não é obrigado a pagar juros abusivos e nem pegar novos empréstimos, multiplicando a sua dívida.

Literalmente, estamos em um país, aonde legalmente os bancos cobram os juros mais altos do mundo.

E qual é a justificativa!

Simplesmente, não existe uma justificativa técnica, econômica, política ou moral, para essas cobranças.

O brasileiro, sabe disso, pois sente isso, na pele.

Os bancos brasileiros cobram as maiores taxas de juros do mundo em cartão de crédito e cheque especial.

Eles falam que é uma alta inadimplência.

Será!

Que aqui no Brasil é tão elevada assim!

De acordo com uma pesquisa do Fundo Monetário Internacional (FMI) a relação entre atraso e crédito total do Brasil, está dentro da Média internacional.

Então, quais são as justificativas de juros tão altos?

Aqui no Brasil, o sistema bancário simplesmente não tem regras para cobrança de juros.

O spread bancário é a diferença entre o que os bancos pagam na captação de recursos e o que cobram ao conceder um crédito para pessoa física ou jurídica.

Nesse país, o spread é o mais alto do mundo, cinco vezes maior, do que a média mundial.

Segundo dados do Banco Central, Instituto de Finanças internacionais e Instituto de estudos para o desenvolvimento industrial, enquanto no Brasil o spread è de 34,88% com inadimplência de 4,4%. Nos países emergentes o spread é de 6,55% com inadimplência de 4% e nos países desenvolvidos, 3,16% com inadimplência de 2%.

Ou seja, praticamente, não existe concorrência no mercado bancário, os cincos maiores bancos possui aproximadamente 93% das contas correntes e concentram 77% de todo o crédito no Brasil.

Eles mandam e desmandam, com aplicação de taxa de juros e contratos de adesão, que são empurradas aos consumidores, sem oportunidade de negociação.

A falta de concorrência causa a falta de opção ao consumidor. E proporciona aos Gigantes o poder de decisão, sobre as taxas de juros.

Agora, quais são as regras do jogo, que precisamos saber! Para evitar cair, nessas dívidas altíssimas de juros compostos.

Existe alternativa? Sim, claro que exige busca de conhecimento, estudo e pesquisa.

