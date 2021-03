Prefeito de Parauapebas decreta lokcdown por sete dias

Devido o avanço do covid 19, o prefeito Darci Lermen assinou o decreto de n° 1087, que permite somente as atividades essenciais durante o período de bandeira preta na cidade.

Devido o aumento do contagio da doença em Parauapebas, a sociedade já vinha comentando a possível necessidade do lockdown, mais com isso ainda restava algumas esperanças principalmente por parte dos empresários, mais devido o sistema de saúde está com 93% sua capacidade lotada, não poderia ser de outra forma a não ser fechar o comercio não essencial mais uma vez.

Veja a lista completa dos serviços considerados essenciais: