Prefeitura avança com pesquisa para o Plano de Mobilidade Urbana

A Prefeitura de Parauapebas lança pesquisa de opinião on-line para entender qual é a relação dos moradores com a cidade e com os modos de transportes disponíveis. Trata-se de mais uma etapa no processo de ouvir a população para a elaboraçã do Plano de Mobilidade Urbana, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Segurança Institucional e Segurança do Cidadão (Semsi), que propõe, por meio de estudo realizado pela Fundação de Estudos e Pesquisas Socioeconômicos (Fepese), melhorias para o Sistema de Transporte Público de Passageiros de Parauapebas (STPP).

O estudo já contemplou visitas técnicas às cooperativas, pesquisas de campo, ainda em dezembro de 2020, para a obtenção de dados relacionados ao STPP. Durante o mês de junho, deste ano, foi realizada a pesquisa Origem Destino para coleta de informações, inloco, sobre os deslocamentos realizados pela população para estimar os padrões de locomoção e o perfil socioeconômico dos habitantes da cidade.

Nesta nova etapa, a Fepese criou mais um canal de participação popular, por meio de questionário on-line, para alcançar o maior número possível de participantes. A pesquisa pode ser acessada pelo link https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSd2J4xNXN6kTHUixoED4MW4jw8fEI-GDo1y3J6C5vu0jJJb7Q/viewform



São 18 perguntas que ajudarão a entender como as pessoas pensam a cidade e qual seu posicionamento sobre os modos de transporte disponíveis a elas. Com isso, será possível alinhar as etapas do Plano de Mobilidade com o que é importante para os moradores. A opinião da população é fundamental nesse processo de coleta de dados que irão nortear a elaboração do plano.

Ascom/Pmp