Prefeitura convida empresários para apresentação do edital da Fenecan

Inserir de vez os empreendedores de Canaã no universo digital. Esse será o objetivo da 5ª edição da Feira de Negócios de Canaã (Fenecan), que, em 2021, será realizada ao longo de três meses, de outubro a dezembro. O evento já se tornou tradicional na região, trazendo palestras, treinamentos, trocas de experiência e ajudando a gerar negócios.

Em 2020, excepcionalmente devido às medidas impostas pela pandemia, a Fenecan não foi realizada. No entanto, esse ano, o evento volta com um novo formato, focado no mundo digital, e ampliando o acesso à Fenecan para todo o mundo, ao alcance de um clique.

O edital para expositores e empreendedores participantes já foi publicado, e será detalhado em reuniões que serão realizadas a partir desta quinta-feira (26). Veja a programação completa abaixo.

A Fenecan está sendo organizada sob o comando das secretarias de Desenvolvimento Econômico e de Governo, em parceria com as demais pastas da prefeitura e instituições, como a Associação Comercial e Industrial (Aciaaca).

Veja abaixo a programação completa de reuniões:

Local: Auditório da ACIACCA

Horário: 08h

Data: 26/08

Público: Moda, beleza, serviços de beleza, cosméticos, perfumaria, vestuário, presentes, variedades, papelaria e utilidades;

Data: 27/08

Público: Móveis, eletrônicos, eletrodomésticos e celulares;

Materiais de construção, materiais elétricos, tintas, pisos e ferragens; Defensivos e insumos agropecuários, maquinário agrícola e ferramentaria;

Data: 28/08

Público: Segurança privada, escritórios de contabilidade, advocacia, engenharia, projetos e arquitetura; Educação privada, capacitações técnicas e profissionais; Bancos, lotéricas, imobiliárias e empresas de crédito regulamentadas;

Empresas de tecnologia, informação e comunicação. Serviços médicos, Serviços odontológicos, serviços de exames, e diagnósticos, fisioterapia e demais serviços de saúde.

Data: 30/08

Público: Serviços automotivos de veículos leves, peças e acessórios para veículos leves, motos e veículos leves; Serviços automotivos e maquinário pesado, peças e acessórios para veículos e maquinário pesado, tratores, máquinas, guindastes e caminhões;

Data: 31/08

Público: Empresas do Setor Gastronômico

Local: Auditório da SEMDEC

Data: 01/09

Público – Artesãos inscritos na FERART

Ascom/PmCc