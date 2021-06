Prefeitura de Parauapebas abre inscrições para Fanfarra Faruk Salmen

São 60 vagas para jovens com idade entre 15 e 29 anos, que precisam residir no município e frequentar escola pública.

Começam nesta quarta-feira, 9 de junho, e prosseguem até o dia 15 deste mês as inscrições para a Fanfarra Municipal de Parauapebas Faruk Salmen, conhecida como Fanfarra Jovem. Conforme edital da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), são 60 vagas para jovens com idade entre 15 e 29 anos, que precisam residir no município e frequentar escola pública, seja municipal, estadual, técnica ou federal.

Quem tocou na fanfarra no período de 2011 a 2019, e que ainda esteja ativo na vida escolar, também pode participar. Já os adolescentes menores de 18 anos precisam da autorização dos pais ou responsáveis, por escrito, para participar das atividades da fanfarra.

Em virtude da pandemia, as inscrições são on-line. Para se inscrever, o interessado deve preencher o formulário, que pode ser acessado pelo link http://app.parauapebas.pa.gov.br/fanfarra/cadastro .

Após a inscrição, a Sejuv irá marcar dia e horário para que o jovem apresente os seguintes documentos na secretaria: ficha de Inscrição devidamente assinada, RG, comprovante de residência, foto 3X4 e declaração de matrícula escolar.

Para saber mais detalhes sobre o processo de inscrição, acesse o edital AQUI.

Apoio e qualificação

Engana-se quem acha que as atividades da Fanfarra Faruk Salmen se resumem à apresentação no desfile de 7 de Setembro. O objetivo da Prefeitura de Parauapebas vai bem além. Ao longo do ano, os integrantes participam de uma série de ações e atividades que promovem sua formação e qualificação. E que buscam, ainda, levantar a autoestima principalmente dos jovens que se sentem à margem da sociedade.

Neste ano, as atividades irão começar após a seleção dos novos integrantes da banda, que é formada exclusivamente por instrumentos de percussão: caixas, surdinhos, pratos e fuzileiros – antigamente chamados de bumbos. E haja ensaio principalmente nos meses que antecedem o desfile da Independência do Brasil.

