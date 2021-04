Prefeitura de Parauapebas e Sebrae lançam curso para jovem empreendedor

Com iniciativa da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), lançamento será na tarde da próxima quarta-feira, 14, com disponibilidade de link para quem deseja participar. Serão ofertadas 160 vagas.

Quem está concluindo o ensino médio em Parauapebas e já pensa em abrir um pequeno negócio terá neste mês uma ótima oportunidade para aprender os passos que levam ao empreendedorismo de sucesso.

Por meio da Secretaria Municipal da Juventude (Sejuv), a prefeitura fechou parceria com o Sebrae para realização do projeto “Passos para Empreender”, que irá oferecer 160 vagas voltadas principalmente para os jovens.

O lançamento será na próxima quarta-feira, 14, às 16 horas, de forma on-line, com participação do titular da Sejuv, Yuri Sobieski, e da gerente regional do Sebrae em Parauapebas, Ana Suzi Rego. Os interessados podem participar por meio do link http://bit.ly/passos-para-empreender.

Serão seis meses de curso a distância, mas com possibilidade de aulas presenciais em laboratório de informática, com os cuidados de prevenção exigidos em tempo de pandemia. “As aulas presenciais serão optativas e irão funcionar de segunda a quinta-feira, com cinco participantes por turmas, atendendo a todos os protocolos de segurança”, frisa Yuri Sobieski.

As turmas terão tutores para acompanhar os alunos, presencialmente, e formar grupos de whatsApp para acompanhar o andamento das atividades. As inscrições estão previstas para serem abertas no início da próxima semana em plataforma disponibilizada pelo Sebrae.

“O projeto é excelente e ocorrerá em forma de trilhas de empreendedorismo. Os jovens que participarem serão certificados a cada etapa. A ideia é despertar nossa juventude para o empreendedorismo”, diz o titular da Sejuv.

ASCOM/PMP