Prefeitura faz mutirão para entrega de títulos definitivos na zona rural

Assentados que estavam com pendências devem ir até a Sempror na próxima sexta-feira, 27, para receber seu título

A Prefeitura de Parauapebas e o Incra realizaram durante a semana passada um mutirão para entrega de títulos definitivos a produtores rurais dos Projetos de Assentamento Cachoeira Preta II, Vale do Liberdade, Itacaiúnas Açu, Carimã, Conquista, Jerusalém, Lana e Rio Branco. Os assentados com pendências no sistema ou documentação devem ir até a Secretaria de Produção Rural (Sempror) na próxima sexta-feira, 27, para receber o documento. Ao todo, mais de 150 títulos devem ser entregues.

Autoridades municipais e membros do Conselho Municipal de Regularização Fundiária acompanharam a ação. O documento traz uma série de benefícios aos produtores, como a possibilidade de obter cartas de crédito maiores e participação em programas do governo federal, além dos que o Incra já prevê. “As mudanças são significativas e os produtores estão felizes com o recebimento do título”, observou o superintendente regional do Incra, Aveilton Souza.

As representantes do PA Lana, Marcia Araújo e do PA Jerusalém, Mª das Graças, falaram sobre a ação. “É uma emoção indescritível, pois estamos assentados há 23 anos. Agora vamos ter independência para trabalhar em nossas terras, tocar projetos que não tínhamos condições e agora com o título vamos ter”, comemorou Marcia. “Foi uma batalha e juntamente com prefeitura e o Incra realizei um grande sonho”, declarou Mª das Graças.

O gestor da Sempror, Milton Zimmer, falou sobre a importância da nova dinâmica de gestão do governo municipal, que zela pela integração das secretarias e coordenadorias, como nesta ação, que contou com a participação do Gabinete, Prosap, Coordenadoria de Regularização Fundiária e Secretaria Especial de Governo (Segov). Zimmer disse ainda, que a Secretaria de Assistência Social deve integrar em breve esse grupo que agiliza a entrega de títulos no município. “Tenho certeza que vamos avançar ainda mais no desenvolvimento da agricultura e melhoramento de vida da nossa população”, afirmou o secretário.

