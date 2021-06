Prefeitura iniciará a imunização contra a Covid-19 dos profissionais da educação de nível superior, técnico e profissionalizantes nesta quarta-feira (16)

Profissionais da rede pública e privada poderão se vacinar nos dias 16, 17 e 18 de junho

A Secretaria Municipal de Saúde (Semsa), continua avançando com a vacinação contra Covid-19, a partir desta quarta-feira (16), um novo grupo de profissionais da educação será contemplado com a primeira dose do imunizante.

Nos dias 16, 17 e 18 de junho, os profissionais que atuam na educação de nível superior, técnico e profissionalizantes da rede pública e privada com idade de 18 a 59 anos, devem comparecer até o Centro Universitário de Parauapebas (CEUP), localizado na quadra especial, Rua A, bairro Cidade Nova, (entrada pelo portão principal rua A) no horário de 8h às 13h.

Documentos necessários:

Contracheque ou contrato;

Algum documento que comprove o vínculo com a instituição;

Levar documento de identificação com foto e cartão do Sus;

Comprovante de residência;

Carteira de vacina.

“O prefeito Darci Lermen busca diariamente formas de garantir que os nossos munícipes sejam imunizados o quanto antes. Neste momento será ampliado para os trabalhadores da educação e é muito importante que todos compareçam ao CEUP munidos de uma declaração fornecida pela instituição de educação e garanta a primeira dose da vacina”, ressalta o gestor da pasta da saúde, Gilberto Laranjeiras.

Ascom/Pmp