Prefeitura, organizações e Exército discutem medidas de combate a queimadas

A prefeitura de Canaã dos Carajás, os Bombeiros, o Exército e as organizações da sociedade civil de Canaã dos Carajás estão juntos contra as queimadas na região. Nesta sexta-feira (30), foi realizada uma reunião, na sede da Agência Canaã, para fazer um diagnóstico da situacão dos incêndios e discutir medidas para coibi-los, principalmente nas áreas de preservação.

Estiveram presentes os secretários de Planejamento, Geam Meirey, e de Governo, Roberto Andrade, o capitão do Exército Ramon Azevedo Soares, representando a 23ª Brigada de Infantaria de Selva e o Comando Militar do Norte, além da secretária executiva da Agência Canaã, Graça Reis. A reunião também teve representação da Associação Comercial e Industrial (Aciacca) e da Secretaria de Meio Ambiente.

O Exército já está atuando no Parque Nacional dos Campos Refuginosos, com a presença de 69 homens, no combate e prevenção aos incêndios, e aproveitou a reunião para fazer um diagnóstico mais certeiro sobre a situação, com o auxílio das lideranças locais. A partir disso, será possível elaborar mais medidas de conscientização e combate.

“A presença do Exército é muito importante e a prefeitura já se colocou à disposição para dar todo o suporte para que essa parceria seja permanente”, destacou o secretário de Planejamento, Geam Meirey.

