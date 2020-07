Prefeitura realiza live sobre o Prosap nesta quarta-feira, dia 1º

Apresentação será feita por técnicos que atuam no programa, o maior da história de Parauapebas e que chega ao terceiro mês de execução. Público poderá interagir com perguntas e sugestões.

A Prefeitura de Parauapebas avança na execução das obras do Programa de Saneamento Ambiental, Macrodrenagem e Recuperação de Igarapés e Margens do Rio Parauapebas (Prosap). Na próxima segunda-feira, 6, o programa chega ao seu terceiro mês de obras com serviços de macrodrenagem no canal do Igarapé Ilha do Coco e de instalação de redes de drenagem pluvial nos bairros Rio Verde, União e Liberdade I.

Um balanço dos serviços realizados até o momento, que compreende essa primeira etapa de obras e também a construção de 250 unidades habitacionais no bairro Vale do Sol, é tema de uma live que será realizada nesta quarta-feira, dia 1º, às 18h30, no facebook da prefeitura. A população poderá conhecer melhor o programa a partir das apresentações que serão feitas por profissionais que atuam no projeto.

Participarão do evento online o engenheiro civil Thiago Oliveira Batista, o sociólogo e cientista social Leonardo Cruz e a analista ambiental e especialista em Planejamento Urbano e Gestão Local Maria Zanadréia Bezerra. A liveserá transmitida no endereço https://www.facebook.com/prefeituradeparauapebas, e o público poderá interagir com a equipe do Prosap, enviando os seus comentários com perguntas, dúvidas, sugestões.

“Transparência é uma premissa do programa. Mantemos um diálogo próximo e aberto com as comunidades abrangidas pelas obras e queremos envolver toda a população. Fizemos isso nas audiências públicas realizadas em 2017 e 2019, e seguimos com as atividades que reforçam esse contato aberto e transparente, como a live, e em breve o site do programa”, destaca o engenheiro Cleverland Carvalho, coordenador de projetos especiais e captação de recursos da prefeitura, setor responsável pelo Prosap.

Texto: Jessica Borges/Karine Gomes