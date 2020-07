Professor é decapitado por “tribunal do crime”

Um professor de 36 anos foi executado a sangue frio pelo chamado “tribunal do crime” nesta quarta-feira (8), na Estrada do Curuçambá, no bairro do Maguari, em Ananindeua. A Polícia Militar recebeu a denúncia vinda do irmão da vítima, foi até o local e constatou o crime bárbaro.

De acordo com o irmão da vítima, o professor Victor Hugo Silva Barroso possuía ligação com uma facção criminosa e vinha recebendo ameaças de morte há mais de uma semana por supostamente ter perdido em uma apreensão policial uma carga de maconha que os traficantes lhe deram para vender. Desde então dois traficantes passaram a lhe ameaçar.

O corpo de Victor Hugo foi encontrado na rua dos Andradas, no quintal de uma residência abandonada. O corpo apresentava ferimentos por arma cortante perfurante, apresentava sinais de decapitação, com cortes profundos no pescoço e outras partes do corpo;

Há quatro dias a vítima falou ao irmão sobre as ameaças de morte que estava sofrendo, apontando estes dois traficantes conhecidos como ‘Gê’ e “Luanzinho”. A Polícia Civil abriu inquérito para investigar o caso.

Fonte: www.falapiaui.com