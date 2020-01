Programa Leite é Vida já atende 430 famílias e pode chegar a 5 mil, destaca secretário

O programa Leite é Vida, lançado pela prefeitura de Canaã dos Carajás no fim de 2019, e que visa garantir uma nutrição adequada à crianças e famílias em situação de vulnerabilidade social, já alcança cerca de 430 famílias no município, com a distribuição semanal de sete litros de leite a cada uma delas.

No entanto, esse número tende a ser cada vez mais ampliado. “Já demos uma alavancada no serviço e hoje o projeto prevê que até 5 mil famílias podem ser beneficiadas”, disse o secretário de Desenvolvimento Social de Canaã, Ronaldo Araújo, em entrevista ao programa Além da Notícia.

O secretário reforçou ainda que o trabalho social tem sido ampliado em Canaã, e está mais perto da comunidade que necessita. Um exemplo é o atendimento feito pelo “Cras Comunidade” no Residencial Canaã, bairro que tem alta demanda pelo serviço social.

“Lançamos essa iniciativa, onde começamos a atender dois dias na semana no Residencial, dentro do Centro Comunitário, onde dividíamos espaço com a saúde. Agora, em 2020, com a inauguração do novo Posto de Saúde, conseguimos ganhar um espaço maior dentro do Centro Comunitário para melhorar esse atendimento”, explicou.

Emissão de identidades

Um dos serviços que, segundo o secretário, também obteve grande avanço é o de emissão de documentos. De acordo com ele, por meio de uma parceria direta com os órgãos público em Belém, está sendo possível agilizar o serviço, principalmente quanto à emissão de identidades.

“Nós atendíamos a 400 pessoas por mês no ano passado e conseguimos melhorar essa realidade. Em dezembro nós chegamos a 700 cédulas de identidade emitidas por mês”, ressaltou. Os interessados em emitir o documento, ou a 2ª via, devem fazer o agendamento na Secretaria. Na data do atendimento, o documento é emitido em até uma hora após a conclusão dos trâmites.

Atendimento na zona rural

Outro anúncio feito pelo secretário é de que o serviço social estará mais próximo, em 2020, das comunidades rurais de Canaã. “Tivemos vários avanços na proteção básica e estamos agora ampliando esses atendimentos. Vamos passar a atender nas vilas e assentamentos com atendimento fixo”, anunciou.

Segundo ele, essa mudança começa a valer já a partir de fevereiro, com foco nas três vilas com maior população. “Estamos reestruturando e qualificando em todas as áreas da secretaria”, concluiu.

O programa Além da Notícia, que vai ar todas as sextas-feiras nos canais oficiais da prefeitura de Canaã, é uma produção da administração, por meio da Assessoria de Comunicação.

