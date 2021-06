Programa “Sofá Cultural” de incentivo às artes é lançado em Parauapebas

A primeira edição do evento on-line será com o tema junino

Pensando em fortalecer as manifestações e produções artísticas, a Prefeitura de Parauapebas, por meio da Secretaria Municipal de Cultura (Secult), lançou na noite desta sexta-feira, 11, o Programa Sofá Cultural.

“Serão eventos virtuais realizados mensalmente voltados aos mais diversos segmentos artísticos. É mais uma forma de incentivo às artes produzidas pelos produtores culturais de Parauapebas, principalmente, neste momento de enfrentamento da pandemia”, Sadisvan Pereira, secretário municipal de Cultura (Secult).

A primeira edição do programa já ocorrerá este mês, no período de 24 a 26 deste mês, com o “Sofá Cultural – Junino”. O evento contará com lives de artistas locais e um concurso virtual para a escolha da: Rainha Estilizada, Miss Salão, Casal de Noivos Salão, Casais de Noivos Caipira e Miss Mix. Todos devem pertencer, obrigatoriamente, a uma agremiação junina de Parauapebas.

Como participar?

Para se inscrever, os candidatos deverão preencher uma ficha com dados pessoais e produzir um vídeo mostrando sua performance. O material deverá ser encaminhados para o email: [email protected] , até o dia 18, deste mês.

O vídeo precisa seguir as recomendações abaixo:

– Nos 15 segundos iniciais, o candidato deve falar o nome, categoria e quadrilha junina que representa.

– O restante do tempo será de apresentação com dança e música. O vídeo não poderá ultrapassar o tempo máximo de 2 (dois) minutos.

– A filmagem deve ser feita com o celular na horizontal.

O candidato só poderá concorrer em uma categoria. Na Miss Mix, o participante deverá ser maior de 18 anos. Para as demais categorias, poderão se inscrever candidatos acima dos 12 anos. Sendo que os que tiverem entre 12 e 17 anos, vão precisar encaminhar a declaração de autorização dos pais ou responsáveis.

Sobre o concurso

O material dos candidatos será analisado por uma comissão técnica, que irá selecionar três vídeos de cada categoria. Beleza, figurino, simpatia e execução da coreografia, serão os quesitos avaliados pelo júri.

Nos dias 19 e 20, os vídeos serão avaliados pelo júri. Nos dias 21, 22 e 23, os vídeos serão divulgados no Instagram da Secretaria de Cultura de Parauapebas (Secult) e liberados para a votação popular. Serão premiados os vídeos que receberem o maior número de curtidas.

Os vencedores serão conhecidos no “Sofá Cultural Junino”:

– 24/06, quinta-feira, vencedores dos concursos Casais de Noivos (Salão e Caipira).

– 25/06, sexta-feira, resultado da Miss Mix.

– 26/06, sábado, serão anunciadas a Rainha Estilizada e Miss Salão.

Os três primeiros colocados de cada categoria serão premiados:

1º lugar: R$ 1.500,00

2º lugar: R$1.000,00

3º lugar: R$ 500

Ascom/Pmp