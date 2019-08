Projeto esportivo atende mais de 580 crianças do Complexo VS10

Com apenas 10 anos, Pablo Souza sonha em ser um jogador de futebol profissional. O menino, que tem como ídolos os jogadores Leonel Messi e Roberto Firmino, treina todas as terças e quintas no Complexo Esportivo VS-10 e acredita que a escolinha é o início de sua carreira.

“Aqui é o meu começo como jogador e vai ajudar a realizar meu sonho. Meus pais não têm condições de pagar uma escolinha de futebol e aqui eu consigo treinar, recebi o uniforme e já aprendi muitas coisas, gosto muito”, declarou o menino.

O complexo esportivo VS-10 atende, gratuitamente, 585 crianças e adolescentes de 3 a 17 anos nas modalidades futebol masculino e feminino, judô, jiu-jítsu, capoeira, karatê e balé. Adultos também são atendidos nas turmas de zumba.

Inaugurado pela Prefeitura em maio deste ano, o polo faz parte do projeto “Educando pelo Esporte, Preparando para a Vida” ofertado pela Secretaria de Esporte e Lazer (Semel) que engloba ainda os polos: Complexo Esportivo do Rio Verde, Praça da Juventude e Ginásio Poliesportivo e zona rural do município. Mais de quatro mil alunos são atendidos no município.

O polo complexo VS-10 fica localizado na Avenida VS-10 e funciona de terça a sexta-feira.

Texto: Liliane Diniz / Fotos: Felipe Borges

Assessoria de Comunicação – Ascom/PMP