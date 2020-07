“Projeto Grafiarte” de Parauapebas abre inscrições nesta quarta-feira, 1º de julho

Ideia é motivar os jovens à arte contemporânea e, com o grafite, dar vida às paredes das obras públicas do município

O grafite vem ganhando espaço nos grandes centros urbanos e chegou a vez de Parauapebas estimular os jovens a praticar esta arte contemporânea e tão democrática, por expressar os mais diversos pensamentos e críticas sociais em muros, paredes, lugares abertos que podem ser vistos por todos. É arte da rua que já foi confundida com pichação e que passou a revelar grandes artistas.

Para descobrir os talentos do município e ainda deixar a cidade mais bonita, a prefeitura irá abrir, a partir desta quarta-feira, 1º de julho, as inscrições para as oficinas do “Projeto Grafiarte – Arte por todo canto”, executado pelas secretarias municipais de Cultura (Secult) e de Obras (Semob).

Neste primeiro momento, o grafite chegará à escadaria do bairro Liberdade II e no muro do Hospital Municipal, na Cidade Nova. “Este projeto sociocultural é pra trazer o jovem para que, juntos, a gente possa entrar na questão mais lúdica e cultural. As nossas obras de concreto vão ficar mais humanas com o toque artístico”, diz Wanterlor Bandeira, secretário de Obras.

“A ideia é colorir a cidade, que sem dúvida ficará ainda mais bonita. Os jovens envolvidos vão poder expressar sua arte tornando esses locais pontos turísticos”, destaca Saulo Ramos, secretário de Cultura.

Para fazer parte do “Grafiarte”, os interessados devem ser maiores de 16 anos. As inscrições para as oficinas vão até o dia 10 de julho e podem ser feitas on-line no Centro de Desenvolvimento Cultural (CDC), das 8h às14h. O endereço é rua F, esquina com a rua 10, no bairro Cidade Nova.