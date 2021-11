Bebê no interior do Pará é diagnosticada com atrofia muscular espinhal (AME), uma das doenças mais raras do mundo zolgesma é o nome do medicamento que Olivia precisa é um dos mais caros do mundo . O tratamento custa em média de 9 milhões.

A família da pequena Maria Olívia, que mora em Mãe do Rio, interior do estão do Pará, se mobilizou para arrecadar fundos e conseguir o valor para o tratamento, os comerciantes locais e outras pessoas estão ajudando para que a quantia seja atingida o mais rápido possível.

Por meio da página do instagram, você que deseja conhecer e ajudar a pequena Olívia e acompanhar a historias, o endereço para seguir @ameolivia16, o Pix/ CPF: 098.212.902-56.

AME tipo I: (também denominada AME severa, doença de Werdnig-Hoffmann ou AME aguda) se caracteriza pelo início precoce (de 0 a 6 meses de idade), pela falta de habilidade de sentar sem apoio e pela curta expectativa de vida (menor que 2 anos)3. Crianças assim diagnosticadas têm pouco controle da cabeça, com choro e tosse fracos. Antes de completar 1 ano de idade, não são mais capazes de engolir e se alimentar. A fraqueza de tronco e membros normalmente se dirige para os músculos intercostais, o que dificulta o desenvolvimento normal do ciclo respiratório. Apesar dos músculos intercostais serem afetados, o diafragma inicialmente é poupado. O risco de mortalidade precoce está usualmente associado com disfunção bulbar e complicações respiratórias8. Apesar de essas crianças apresentarem historicamente uma curta expectativa de vida (menos de 2 anos), graças à melhora dos cuidados clínicos nos últimos anos, tem sido observado um aumento da sobrevivência9. www.jped.com.br

