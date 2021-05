Que a farinha de Bragança é a melhor farinha que você vai comer isso ninguém discorda

A famosa Farinha de Bragança recebe Registro de Indicação Geográfica (IG), nesta terça-feira (18) de maio, o Instituto Nacional de Propriedade Industrial, concedeu o registro de Indicação Geográfica, para a famosa Farinha de Bragança, que é produzida nos municípios de Augusto Corrêa, Bragança, Santa Luzia do Pará, Tracuateua e Viseu.

“É uma felicidade imensa o reconhecimento dessa Indicação Geográfica. Nós, no Pará, conhecemos bem a farinha de Bragança, já é um item cobiçado por todos que curtem o alimento. E esse reconhecimento vai, com certeza, elevar o acesso a todos esses produtores da farinha de Bragança ao mercado nacional e internacional, ganhando mais clientes, aumentando sua produção e, ao final de tudo, conseguindo gerar mais emprego e renda na região atendida”, celebra o secretário de Turismo do Estado, André Dias.

Bragança é a maior referência de farinha de qualidade do estado do Pará, com suas técnicas milenares que vem desde a colheita até a maneira de torar a farinha, isso faz toda a diferença no resultado final.

Agora o estado do Pará conta com quatro IGs reconhecidos, . Em janeiro de 2019, o cacau do município de Tomé-Açu recebeu o registro e em março deste ano, o queijo do Marajó recebeu a indicação. Além disso, Pará e Amazonas dividem a IG do guaraná da terra indígena Andirá-Marau. O registro de Indicação Geográfica é dado a produtos ou serviços que são característicos do seu local de origem, o que lhes atribui reputação, valor intrínseco e identidade própria, além de os distinguir em relação aos seus similares disponíveis no mercado.

Com informaçoes/ Ag. Pará