Queda de torre de transmissão de energia causa a morte de sete pessoas

Subiu para sete o número de mortos na queda de uma torre de transmissão de energia elétrica no município de Pacajá, região sudoeste do estado. Seis trabalhadores morreram na queda da torre e o sétimo morreu a caminho do hospital.

Outros seis feridos foram transferidos de Pacajá, local próximo ao acidente, para o Hospital Regional Público da Transamazônica, em Altamira, sudoeste do Pará, em estado grave de saúde.

A queda da torre de transmissão de energia elétrica ocorreu entre os municípios de Anapu e Pacajá. As guarnições do Corpo de Bombeiros de Altamira foram deslocadas até o local do acidente.

A torre estava sendo construída em uma comunidade chamada Bom Jardim, por uma empresa particular terceirizada, sendo parte de um projeto que tem como objetivo levar energia elétrica da usina hidrelétrica de Belo Monte para o estado do Amapá. “As obras na torre ainda não estavam finalizadas e nem havia energia na estrutura no momento da tragédia, não ocasionando interrupção no fornecimento de energia da região”, segundo informou o 2º Tenente BM Mateus do 8º GBM/Tucuruí.

Informações a respeito dos motivos que levaram ao colapso da estrutura, que ocasionou a tragédia serão investigadas junto a empresa responsável e demais órgãos responsáveis.

