“Queremos uma cidade que eduque da creche até o doutorado”, destaca Josemira, ao abrir formação

A prefeita Josemira Gadelha destacou o desejo de que Canaã se transforme em um município educador, em todos os níveis, ao participar da abertura de uma formação voltada aos professores da rede, com a presença do professor José Eustáquio Romão, doutor em educação pela Universidade de São Paulo (USP) e fundador do Instituto Paulo Freire. Antes do evento, a prefeita se reuniu com o professor e discutiu possíveis parcerias para a educação no município. Clique aqui e confira uma entrevista completa com o professor.

“Queremos uma cidade que eduque da creche até o doutorado”, pontuou Josemira. “Estou aqui pra contribuir e fazer acontecer, contem comigo pra transformar a nossa Canaã em uma cidade educadora”, garantiu, ao público.

Josemira lembrou aos professores que quem trabalha com educação “precisa ter a humildade de continuar estudando e se reinventar”. “O professor Romão veio não só para uma palestra, mas para acender uma chama em cada um de nós, um despertar para que todos saibam a partir de agora que devemos estar inquietos com a educação, pensando em como vamos fazer para transformar a educação de Canaã e a vida das pessoas”, disse.

A secretária municipal de Educação, Roselma Feitosa, destacou o privilégio de receber o professor, que é reconhecido internacionalmente, para um evento no município. “Através das palavras do professor Romão, queremos continuar esperançando na educação”, disse.

Já o professor José Eustáquio Romão afirmou que fez questão de vir conhecer Canaã dos Carajás, e que desmarcou outros compromissos para ter essa oportunidade. “É uma alegria estar aqui e ouvir das palavras da chefe do executivo esse entusiasmo da educação”, concluiu.

A formação, voltada exclusivamente para os professores da Rede Municipal, integra a programação que celebra o centenário de Paulo Freire, patrono da educação brasileira. Ainda nesta quinta-feira (28), será realizado um Sarau Literário, na Praça da Bíblia, no bairro Novo Horizonte.

ASCOM/PMCC