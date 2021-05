Secretário de Mineração participa de reunião de Diretoria da CPRM

O Secretário Municipal de Mineração, Energia, Ciência e Tecnologia – SEMMECT, Leandro Brandão, juntamente com o Coordenador de Mineração – Dr. Mário, Coordenador do Departamento Comunidade Mineral – Denilson Silva e um técnico do Departamento de Mineração – Antônio José, esteve em Belém junto ao CPRM – Companhia de Pesquisa de Recursos Minerais, participando de reunião da Diretoria, a reunião teve a presença do Superintendente da CPRM – Jânio Souza Nascimento e do Gerente de Geologia e Recursos Minerais CPRM – César Chaves.

O objetivo de tratar de assuntos técnicos específicos da Gestão Administrativa, de Procedimentos Arrecadatórios, de Planejamento, de Desenvolvimento da Mineração, de Fiscalização Minerária e sem deixar de esquecer sobre a principal proposta de trabalho que é a criação do Museu Geológico de Parauapebas.

Desde o início da gestão do Secretário Leandro Brandão, a estrutura organizacional da SEMMECT, vem tomando rumos voltado ao crescimento, hoje já é considerado uma das secretarias que mais tem se desenvolvido nesta gestão, principalmente com a pauta levantada dentro das comunidades Impactadas, vindo com o objetivo de coletar informações sobre possíveis impacto deixado pela mineração no âmbito municipal.

