Segundo corpo é encontrado em rio de Marabá

Na noite de quinta-feira (22), o corpo de um homem com sinais de execução foi retirado do Rio Itacaiunas, no balneário conhecido como ‘Toquinho’, em Marabá. O cadáver, ainda não identificado, estava com as mãos amarradas quando foi localizado.

Horas antes, durante a manhã, outro corpo havia sido encontrado na mesma área e também apresentava sinais de morte violenta. O caso é apurado pela Polícia Civil. O corpo seria de um homem com idade entre 30 e 40 anos.

O Corpo de Bombeiros Militar realizou a retirada do corpo do rio e entregou à Polícia Científica, que removeu o cadáver ao Instituto Médico Legal.

Foto: Correio de Carajás