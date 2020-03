Sempror promove Seminário de Regularização Fundiária nesta terça-feira, 17

“Produção rural e conservação ambiental” será um dos temas do Seminário de Regularização Fundiária que a Prefeitura de Parauapebas irá realizar nesta terça-feira, 17, com a presença de secretários de Estado e representantes de diversos setores do município. Com as palestras, a prefeitura irá orientar a comunidade rural sobre os passos para regularizar as propriedades, a implantação de sistemas agroflorestais e os programas do Estado de incentivo ao homem do campo.

A iniciativa é da Secretaria Municipal de Produção Rural (Sempror), que objetiva também orientar as famílias que desejam obter a titulação das suas terras. “Damos um importante passo em apoio ao produtor por proporcionar um momento para facilitar o entendimento e agilizar a conclusão dos processos de regularização fundiária no município e também sobre como conseguir a outorga de água”, explica o secretário.

A programação inicia às 9 horas no auditório da prefeitura e apresentará os temas “Regularização de Terras no Pará: Contexto Atual e Perspectivas”, “Produção Rural e Conservação Ambiental: Aliados no Desenvolvimento Econômico” e “Ações de Fomento à Produção para Parauapebas”.

“A participação da comunidade rural, principalmente das lideranças que atuam como multiplicadores, é de suma importância. Este é um assunto de interesse da população rural, de quem quer iniciar ou já iniciou o processo de regularização para conseguir a titulação, e também uma oportunidade de conhecer os projetos de incentivo à produção do governo estadual”, diz a engenheira agrônoma e organizadora do evento Sinara Albuquerque.

As inscrições serão realizadas no dia e no local do evento, a partir das 8 horas, com direito a certificado de participação com carga horária de 8 horas.

Confira a programação

9h – Mesa de abertura e boas-vindas.

9h30 – Tema: Regularização de terras no Pará: contexto atual e perspectivas

Palestrante: Bruno Kono – Presidente do Instituto de Terras do Pará (Iterpa)

9h50 – Tema: Produção rural e conservação ambiental: aliados no desenvolvimento econômico

Palestrante: Raul Protázio Romão, secretário adjunto de Gestão de Recursos Hídricos (Semas/PA)

10h10 – Tema: Ações de fomento à produção para o município de Parauapebas

Palestrante: Hugo Suenaga, secretário de Desenvolvimento Agropecuário e da Pesca (Sedap/PA)

10h30 – Abertura para perguntas e debates

11h – Encerramento