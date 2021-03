Seplad divulga resultado preliminar para o cargo de Oficial da PM do Pará

Certame ofertou 2.405 vagas, sendo 2.310 para Praças e 95 para Oficiais

O resultado preliminar com a lista dos candidatos que concorrem à 95 vagas para o cargo de Oficial da Polícia Militar do Pará (CFO/PMPA 2020) foi divulgado nesta sexta-feira (19), no Diário Oficial do Estado (DOE) nº 34.525.

Foto: Pedro Guerreiro / Ag. ParáO certame contou com a presença de 2.822 candidatos, que realizaram prova no dia 28 de fevereiro, em Belém, Altamira Itaituba, Marabá, Redenção e Santarém, seguindo todos os protocolos de segurança no combate à disseminação da Covid-19.

O avanço na execução do processo faz parte do plano de investimentos na segurança pública do Estado, além de ser o cumprimento de um dos compromissos da atual gestão para o bem-estar da população, que carece de mais melhorias.

“Seguimos atentos ao quadro epidemiológico no Estado para a execução de todos os concursos já previstos, conforme o cronograma, e obedecendo todos os protocolos de prevenção à Covid-19. Sem medir esforços, trabalhamos para a realização de novos concursos que, além de oportunizar o ingresso de servidores, traz mais melhorias à população e desenvolvimento para o Estado”, enfatizou a titular da Secretaria de Planejamento e Administração, Hana Ghassan.

Vagas

Para a PM, serão preenchidas 2.405 vagas, sendo 2.310 para Praças e 95 para Oficiais.

Provas

A Seplad informa que, em cumprimento à decisão do STF, todas as fases presenciais dos concursos das Polícias Civil e Militar do Pará estão suspensas. Todas as informações oficiais sobre os certames serão divulgadas nas redes oficiais da Seplad.

