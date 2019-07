Série turismo: Rota das Águas é uma boa pedida no verão

O mergulho agora é na Rota das Águas, quem decide conhecê-la vai contemplar lagos, estância e balneários, além de trilhas e degustação da deliciosa culinária regional em conjunto com a gastronomia rural.

A comercialização das gemas e joias extraídas em uma das maiores jazidas de pedras ametistas do Brasil e a piscina de águas termais, com propriedades terapêuticas, tornaram o Garimpo das Pedras o atrativo destaque da rota.

Garimpo das Pedras

A vila de Garimpo das Pedras está localizada em uma região conhecida como Contestado, cerca de 80 km de Parauapebas. Neste atrativo o visitante pode conhecer um pouco sobre a história da comunidade, a forma rústica como extraem pedras semipreciosas e trabalham para criar os produtos finais que são comercializados. A piscina de água termal, localizada a poucos metros da vila, possui temperatura que varia entre 35 e 40 graus, dependendo do horário do dia.

Estância de Águas Maria

Um lugar aconchegante, que faz o visitante se sentir em casa, assim é a Estância Águas de Maria, localizada em uma área particular, na comunidade de Vila Sanção, situada cerca de 65 km da cidade. Piscinas com águas vindas de uma pequena cachoeira, comida típica como peixe frito e galinha caipira e chalés para pernoite fazem do local um atrativo a parte da Rota das Águas.

Balneários

Espaço da Família é outro atrativo que fica em área particular. Com lagos artificias, quiosques, canoas e cavalos, o visitante pode desfrutar de um dia de paz, tranquilidade e muita diversão. O espaço está localizado cerca de 20 km do centro de Parauapebas, na estrada que liga as comunidades de Palmares I e Palmares II.

Também localizado em área particular, o Balneário do Joca fica distante cerca de 16 km do centro do munícipio e alia lazer à preservação da natureza. A água das piscinas são captadas por um igarapé que corta o local. Há quiosques, churrasqueiras, restaurante, vestiários, sombra e muita água fresca para diversão dos visitantes.

O atrativo Sítio Cachoeira está localizado na Área de Proteção Ambiental do Igarapé Gelado. Um local simples, mas com gastronomia que agrada, e um banho com uma pequena cachoeira de águas limpas e temperatura agradável. O sítio está localizado cerca de 50 km do centro da cidade. Pra quem optar por um passeio guiado, pode adquirir o pacote com as agências de viagem do município.

Uma região de plantio de açaí, localizada na Área de Proteção Ambiental (APA) do Igarapé Gelado, zona rural de Parauapebas, também tem chamado atenção de turistas que desejam experimentar o café, brigadeiro e outros produtos derivados do açaí.

