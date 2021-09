Sine 108 vagas de trabalho

As vagas com maior demanda no dia de hoje são para a função administrativa, com 24 vagas e motorista operador com 15 vagas, demais vagas como auxiliar de escritório, atendente, técnico instalador de internet, agente e consultor comercial, açougueiro, topógrafo, enfermeiro, entre outras. Confira as demais vagas em nosso painel.

O Sine Parauapebas funciona das 08:00 hs às 13:00 hs, de segunda a sexta-feira, números para contato: