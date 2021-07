STF rejeita recurso e mantém condenação de Wilson Witzel por crime de responsabilidade

Na última quinta-feira, 22, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou mais um novo recurso do ex-governador do Rio Wilson Witzel (PSC), que foi condenado no julgamento do impeachment por crime de responsabilidade.

A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, contrária a uma reclamação ajuizada pelo ex-governador que alegava ter sido julgado por um “Tribunal de Exceção”. Witzel pedia que a suspensão dos efeitos da condenação até que um outro recurso seja julgado no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

O ex-governador foi condenado por unanimidade um Tribunal Especial Misto, composto por cinco deputados e cinco desembargadores, conforme prevê a Lei do Impeachment. Ele foi acusado de fraudes na contratação de duas organizações sociais, uma delas, o Iabas, responsável por hospitais de campanha para tratar pacientes de covid, mas seus advogados afirmam que ele é inocente.

Na última quinta-feira, 22, o Supremo Tribunal Federal (STF) rejeitou mais um novo recurso do ex-governador do Rio Wilson Witzel (PSC), que foi condenado no julgamento do impeachment por crime de responsabilidade.

A decisão foi tomada pelo ministro Alexandre de Moraes, contrária a uma reclamação ajuizada pelo ex-governador que alegava ter sido julgado por um “Tribunal de Exceção”. Witzel pedia que a suspensão dos efeitos da condenação até que um outro recurso seja julgado no Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ).

O ex-governador foi condenado por unanimidade um Tribunal Especial Misto, composto por cinco deputados e cinco desembargadores, conforme prevê a Lei do Impeachment. Ele foi acusado de fraudes na contratação de duas organizações sociais, uma delas, o Iabas, responsável por hospitais de campanha para tratar pacientes de covid, mas seus advogados afirmam que ele é inocente.

Roma News