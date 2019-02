Uepa divulga primeiro listão de repescagem com 1.768 aprovados

A Universidade do Estado do Pará (Uepa) divulgou, nesta terça-feira (12), a primeira lista de candidatos aprovados na repescagem de seu processo seletivo. Ao todo, 1.768 nomes integram o listão. A convocação obedece a ordem de classificação dos candidatos do Processo Seletivo 2019. Do total destas vagas, 1.011 são convocações para vagas de candidatos cotistas em Belém e no interior. Ainda neste total, 946 alunos convocados (somando cotistas e não-cotistas) são do interior do Estado.

As inscrições devem ser realizadas nos dias 13 (quarta-feira) e 14 (quinta-feira) de fevereiro, de 8h às 12h e de 14h às 18h, na coordenação do campus onde o candidato foi aprovado. Caso o candidato não compareça nestes dias e horários, ou não apresente todos os documentos obrigatórios, perderá o direito ao ingresso na Universidade.

Os interessados devem levar os originais (para fins de comprovação) e cópias dos seguintes documentos: carteira de identidade; cadastro de pessoas físicas (CPF); certidão de nascimento ou casamento; certificado de alistamento militar (candidatos do sexo masculino); uma foto 3 x 4 recente; título de eleitor, acompanhado do comprovante de votação na última eleição ou certificado de quitação eleitoral; histórico escolar do ensino médio; comprovante de residência (recente e que contenha o número do CEP).

Com colaboração de Viviane Cunha

Por Nailana Thiely