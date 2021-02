Vagas de emprego em hospitais públicos do Pará

Dois hospitais públicos do Pará estão com vagas de emprego abertas nos municípios de Ananindeua, na região metropolitana, e em Altamira, no sudoeste do estado. Inscrições podem ser feitas até esta quarta-feira (24).

Para participar, é necessário que o candidato acesse o menu “Trabalhe Conosco”, no site da Pró-Saúde e, em seguida, a opção “Conheça nossas oportunidades” para realizar a inscrição. Há oportunidades para Pessoas com Deficiência (PCDs). Os currículos passarão por triagem e os selecionados serão contatados diretamente por cada hospital. Altamira No Hospital Regional Público da Transamazônica (HRPT), em Altamira, as vagas são para auxiliar administrativo e assistente de suprimentos, ambos com inscrições até esta quarta-feira (24). Ananindeua Em Ananindeua, o Hospital Metropolitano de Urgência e Emergência (HMUE) está com oportunidade para técnico de hemoterapia. A inscrição pode ser feita também até esta quarta (24). g1.globo.com