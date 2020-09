Vale abre processo seletivo com mais de 130 vagas para trainees

Com o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia, empresa quer atrair recém-formados diversos e com espírito de liderança para apoiar transformação cultural

Estão abertas até dia 30 de setembro, as inscrições para dois programas de contratação de trainees da Vale: o Global Trainee Program e o Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia. O objetivo é atrair talentos recém-graduados que desejam ocupar posições de liderança e estejam alinhados com o processo de transformação cultural da empresa, que tem foco na diversidade. São cerca de 30 vagas para trainees globais e mais de 100 vagas de trainees especialistas distribuídas em diversas cidades do país onde a Vale atua. Todo o processo seletivo será online e os trainees começam a trabalhar em maio de 2021. Os candidatos não precisam ter experiência prévia e podem ter se formado em qualquer instituição de ensino superior reconhecida pelo Ministério da Educação. Também não há restrição de idade. As inscrições devem ser feitas em www.vale.com/trainee.

O Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia é direcionado a profissionais formados em engenharia ou geologia entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020, que tenham espírito de liderança e desejo de construir uma trajetória focada em posições com demanda por conhecimento técnico aprofundado. O Global Trainee Program, também focado em desenvolvimento de futuros líderes, tem foco em posições de negócios que demandam ampla visão da cadeia e da estratégia. Os candidatos às vagas de trainee global podem ser formados em qualquer curso superior e precisam ter concluído a graduação entre julho de 2018 e dezembro de 2020. Para os dois programas, casos de atraso na graduação em decorrência da pandemia de covid-19 serão estudados.

A gerente global de Atração de Talentos da Vale, Mira Noronha, explica que a Vale está mudando e deseja contar com profissionais dispostos a fazer parte dessa evolução. “Queremos atrair e potencializar talentos que sejam diversos, pois entendemos que eles serão parte essencial no processo de transformação cultural da empresa, que tem foco em diversidade e inclusão. Ao selecionar um grupo plural de trainees por meio dos dois programas, buscamos garantir que nossa futura liderança também será diversa e inclusiva”, explica.

A empresa estabeleceu a meta de dobrar o número de mulheres até 2030 e, alinhada com o compromisso com a equidade de gênero, pretende que 50% das vagas dos dois programas de recém-formados sejam destinadas preferencialmente a mulheres. “Nosso objetivo é gerar ainda mais oportunidades, ampliar e reter a força de trabalho feminina na indústria de mineração, contribuindo com a diversidade no setor”, complementa Mira Noronha.

Programa Trainee Especialista em Engenharia e Geologia

Uma das premissas do Programa Trainee Especialista é proporcionar e expandir o conhecimento técnico dos profissionais nas áreas de mineração e logística. Ao longo do programa, o aprendizado será promovido por meio de um curso de formação específico para cada área de atuação e, ao mesmo tempo, na aplicação prática e experiência na rotina de trabalho. São mais de 100 vagas para profissionais formados em geologia ou engenharias e formatura entre dezembro de 2017 e dezembro de 2020.

O Programa Trainee Especialista terá duração de 12 meses e os candidatos precisam ter nível de inglês intermediário e disponibilidade para mudança ou viagens. Além disso, espera-se dos recém-graduados: alinhamento com os valores e a cultura da Vale; visão sistêmica; interesse em se desenvolver para, no médio ou longo prazo, ocupar posições de liderança que demandem aprofundamento técnico em alguma área específica da cadeia da Vale.

Global Trainee Program

Os trainees globais terão a oportunidade de aprender e expandir habilidades de negócio como gestão de projetos, gestão de mudança e transformação digital. Além disso, serão desafiados em projetos de grande relevância para a Vale globalmente, trabalhando de forma integrada com trainees e equipes de outros países onde a Vale atua e desenvolvendo comportamentos-chave para liderança. Os trainees terão uma visão geral do negócio, proporcionada por meio de job rotations. São cerca de 30 vagas e podem se candidatar pessoas formadas em todos os cursos, inclusive engenharia, entre julho de 2018 e dezembro de 2020.

O Global Trainee Program terá duração de 18 meses e os candidatos precisam ter nível de inglês avançado ou fluente e disponibilidade para mudanças ou viagens. Além disso, espera-se dos recém-graduados: alinhamento com os valores e a cultura da Vale; visão estratégica; ampla visão do negócio; mindset digital; e interesse em se desenvolver para, no médio ou longo prazo, ocupar posições de liderança com foco em negócio.

Processo seletivo

O processo seletivo será todo online e realizado às cegas até a última etapa. Este é um método de seleção no qual informações como gênero, etnia, idade, faculdade, endereço, estado civil, entre outras, são omitidas durante o processo seletivo. O objetivo é evitar que vieses inconscientes influenciem a escolha dos candidatos. A seleção será baseada na avaliação de potencial e capacidade de realização futura.

Benefícios

Além da oportunidade de desenvolvimento e aprendizado, a empresa oferece salário compatível com o de mercado e os seguintes benefícios: participação nos lucros e resultados (PLR); plano de previdência privada; assistência médica e odontológica; vale alimentação; auxílio farmácia; e seguro de vida em grupo.

Mineração por elas

Para mostrar que há espaço para as mulheres na mineração, desde a operação em campo até a liderança, a Vale lançou, em agosto, a websérie “Mineração por Elas”. Até o final do ano serão seis episódios de vídeos de curta duração que mostram como tem sido possível – e muito bem-sucedida – a presença feminina na empresa. Para saber mais, acesse www.vale.com/mineracaoporelas

