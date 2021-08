Vale abre processo seletivo exclusivo para mulheres engenheiras, analistas e gestoras

A Vale está com inscrições abertas para um novo processo seletivo exclusivo para o gênero feminino. Ao todo, 45 vagas nos níveis gerencial e staff (analistas e engenheiras sênior, master e especialista) serão ofertadas nos estados do Espírito Santo, Goiás, Minas Gerais e Pará para a área de projetos de capital. No Pará, as vagas são para Parauapebas, Canaã dos Carajás e Ourilândia do Norte. Com este processo seletivo, a Vale busca profissionais com formação em Engenharia para preencher 30 vagas, e em Administração, Ciências Contábeis, Saúde e Segurança e Ferrovia para ocupar outras 15 vagas de Analistas.

As inscrições ficam abertas até o dia 24 de agosto no site www.vale.com/mulheres2021. As candidatas precisam ter disponibilidade para mudança e início de trabalho imediato. A remuneração e os benefícios serão definidos de acordo com cada nível/vaga. Por meio de um processo seletivo 100% online, a Vale espera encontrar profissionais alinhadas com o propósito e os valores da empresa, com comportamentos que enfatizem o diálogo e a diversidade, priorizando soluções sustentáveis e decisões nas quais a segurança das pessoas esteja em primeiro lugar.

E esse ambiente de valorização e respeito já é destacado por Lorena Carvalho, que está há apenas dois meses e meio na empresa atuando como trainee na Gerência de Inovação e Processos da Diretoria de Projetos de Capital, na unidade de Nova Lima (MG). “Tem sido uma experiência repleta de aprendizados e desafios. Tenho a oportunidade de interagir com pessoas diferentes em um ambiente onde minhas opiniões são válidas. Me sinto empoderada e encorajada, posso ser exatamente quem sou. Trabalho com uma equipe diversa e acolhedora, com colegas e líderes que me receberam muito bem”, afirma.

Mira Noronha, gerente global de Atração de Talentos na Vale, ressalta que a empresa tem buscado, cada vez mais, garantir práticas, políticas e processos inclusivos. “Todos os programas de porta de entrada e recrutamentos em geral levam em conta a diversidade. O propósito da empresa é melhorar a vida das pessoas e transformar a sociedade. E, para isso, a Vale acredita ser essencial promover um ambiente de valorização, onde todos tenham igualdade de oportunidades para desenvolver seu potencial”, destaca.

Mineração Por Elas

A Vale lançou, na última sexta-feira (6), a segunda temporada da websérie Mineração Por Elas, que tem como objetivo mostrar a bem-sucedida presença de mulheres em áreas técnicas, operacionais e de gestão na empresa. No episódio de estreia da temporada, mulheres pioneiras falam sobre suas histórias e desafios ao serem as primeiras na sua área ou função nessa indústria historicamente masculina.

Os episódios seguintes abordarão as diversidades étnico-racial e de orientação sexual, além de mostrar histórias de pessoas com deficiência, jovens talentos e lideranças. Cada filme dura cerca de cinco minutos e traz, em formato documental e com protagonismo das personagens, o olhar de empregadas da Vale de várias regiões do Brasil e de outros países sobre a diversidade na mineração. Serão seis episódios até dezembro de 2021. Saiba mais em www.vale.com/mineracaoporelas.

