Vale doa equipamentos hospitalares para reforçar a rede pública de saúde do Pará

Saiba mais sobre a nova remessa de doação da empresa

A Vale entrega nova remessa de equipamentos hospitalares para vinte e seis hospitais e unidades de saúde pública de todas as regiões do Pará. A remessa conta com 1.325 equipamentos doados ao Governo do Estado, entre desfibriladores, monitores de sinais vitais, aspiradores de secreção portáteis, camas hospitalares, entre outros.

A nova remessa de doação da Vale faz parte de uma série de ações adotadas pela empresa, seguindo a premissa de apoiar os governos a enfrentarem a pandemia. Para isso, a mineradora vem doando insumos médicos hospitalares, apoiando na construção de hospitais de campanha e na compra de equipamentos hospitalares, além de doação de produtos para sanitização de espaços públicos nas cidades onde está presente.

O apoio da empresa ao governo iniciou anteriormente, com a doação de toneladas de insumos de higiene, como álcool em gel e mais de 400 mil itens de equipamentos de proteção individual (EPI) e 30 mil kits de testes rápidos.