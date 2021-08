Vale lança segunda temporada da websérie Mineração Por Elas

Chega às redes sociais e plataformas digitais da Vale nesta sexta-feira, 6 de agosto, a segunda temporada da websérie Mineração Por Elas, lançada no ano passado para mostrar a bem-sucedida presença de mulheres em áreas técnicas, operacionais e de gestão na empresa. A segunda temporada tem como fio condutor a diversidade de forma ampla, com destaque para outras identidades e características além do gênero. No episódio de estreia da temporada, mulheres pioneiras falam sobre suas histórias e desafios ao serem as primeiras na sua área ou função nessa indústria historicamente masculina. O episódio resgata, a partir de registros do Espaço Memória, a trajetória da primeira mulher contratada pela Vale, Celina Coelho. Também mostra o pioneirismo de Kamylle Santos, primeira técnica em geoprocessamento na empresa, Vivian Parreira, que foi maquinista e é a primeira Supervisora de Operações Ferroviárias, Manoela Isidro, primeira analista de Riscos e Seguros, e Nur Saadah Hasbullah, primeira assistente de armazenagem da Vale na Malásia. Clique na imagem para assistir ao vídeo 👇 Vivian Parreira foi maquinista e é a primeira Supervisora de Operações Ferroviárias Os episódios seguintes abordarão as diversidades étnico-racial e de orientação sexual, além de mostrar histórias de pessoas com deficiência, jovens talentos e lideranças. Cada filme dura cerca de cinco minutos e traz, em formato documental e com protagonismo das personagens, o olhar de empregadas da Vale de várias regiões do Brasil e de outros países sobre a diversidade na mineração. “Estamos verdadeiramente empenhados em promover a inclusão e valorizar a diversidade. Seguiremos nessa jornada, juntos. Estes são imperativos éticos conectados com o propósito da Vale de melhorar a vida das pessoas e transformar a sociedade para todas as pessoas”, afirma Marina Quental, vice-presidente executiva de Pessoas da Vale. Segundo ela, de janeiro a junho de 2021, 41% dos novos contratados pela Vale foram mulheres. “A websérie mostra para o público a inserção diversificada das mulheres na Vale nos mais variados cargos, profissões e funções, trazendo inspiração para que outras mulheres vejam que é possível e promissor construir uma carreira na indústria da mineração”, complementa. Mais de 200 empregadas se inscreveram para participar da websérie Mais de 200 mulheres compartilharam suas experiências de vida e se inscreveram para participar da 2ª temporada do Mineração Por Elas. Por conta do limite de episódios, muitas histórias incríveis ficaram de fora, demonstrando que a mineração também é, cada vez mais, uma indústria onde mulheres podem construir carreira. Assim como a temporada de estreia, a produção vem seguindo todas as recomendações de prevenção e distanciamento social em virtude da pandemia. Quase todas as imagens tiveram captação remota e, muitas vezes, foram filmadas pelas próprias personagens. A websérie Mineração por Elas é realizada pela equipe de comunicação da Vale em parceria com a 4 Asas Produções. A primeira temporada contou com seis episódios e participação de 25 empregadas da Vale no Brasil e em outros países. Meta de gênero e avanços Em 2019, a mineradora anunciou a meta de dobrar a representatividade de mulheres na sua força de trabalho até 2030, passando de 13% para 26%. E de aumentar a presença de mulheres em cargos de liderança sênior de 12% para 20%. Em julho deste ano as mulheres já representavam 18,3% nas posições de liderança sênior e 18,1% do total da força de trabalho da Vale. Entre dezembro 2019 e julho 2021 crescemos em 3.900 o número de mulheres na Vale. Além de 41% das contratações do primeiro semestre terem sido de mulheres, outro avanço foi a redução em 48% da taxa de desligamento voluntário de mulheres entre dezembro de 2019 e junho de 2021, o que indica que estamos construindo um ambiente de trabalho melhor para as mulheres, com mais possibilidade de desenvolvimento. Saiba mais em www.vale.com/mineracaoporelas. Vale.com