Vem aí a ExpoARTE: pelas mãos dos artistas de Parauapebas

A abertura da exposição será na próxima sexta-feira, 20, com programação até o domingo, 22

Artistas de diversos setores vão movimentar a Praça de Eventos no próximo final de semana. A expoARTE surgiu com o objetivo de fomentar a cultura do município e proporcionar aos artistas locais um espaço para que eles possam comercializar seus produtos, visto que essa é uma das classes mais afetada com a pandemia.

A abertura da exposição será na próxima sexta-feira, 20, com programação até o domingo, 22. Artesanato, teatro, área recreativa e muita música ao vivo vão animar o evento. Além de apreciar os mais variados tipos de arte, os visitantes também vão poder participar das oficinas de: olaria, pintura em tecido, serigrafia e bijuteria com miçangas.

“O governo municipal está sensível e atento às necessidades dos artistas locais e promover o expoARTE nos enche de alegria e esperança. Será espaço de fomento da cultural e do turismo da nossa cidade e que vai proporcionar aos visitantes a oportunidade de despertar o artista que há dentro de cada um, por meio da apreciação das apresentações e da participação nas oficinas”, disse o gestor da Secretaria de Cultura (Secult), Sadisvan Pereira.

Ascom/Pmp