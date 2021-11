Vereador Cássio da VS-10 apresenta indicações solicitando melhorias para zonas urbana e rural

Na sessão ordinária da última terça-feira (16), o vereador Cássio da VS-10 (PSD) apresentou duas Indicações solicitando ao Poder Executivo melhorias para a zona rural e o Complexo VS-10.

Para a zona rural, o parlamentar pediu a pavimentação asfáltica da via de acesso ao Loteamento Vista Verde, no perímetro entre as proximidades da antiga Empresa Integral, indo da Vila Vista Verde até a Rodovia PA-160.

No pedido, apresentado ao plenário na Indicação nº 719/2021, Cássio explicou que no local existem 263 lotes/chácaras e aproximadamente 400 famílias já instaladas.

O vereador ainda contou que, além dos proprietários de chácaras com pequenos empreendimentos, na área também existe a presença da agricultura familiar, razão pela qual a via principal não pavimentada dificulta o acesso e tráfego dos moradores e proprietários de chácaras na região, prejudicando o transporte de insumos e a produção das culturas desenvolvidas no local, como hortaliças, avicultura e piscicultura.

O parlamentar ainda destacou que a dificuldade de chegar ao Loteamento Vista Verde tem impedido o acesso aos serviços públicos essenciais ofertados na cidade, como educação, saúde e assistência social.

“A pavimentação da vicinal irá beneficiar os moradores da região que precisam dos serviços de saúde, educação e outros encontrados na zona urbana, além de promover a permanência dos moradores na zona rural e o ingresso de novas pessoas no loteamento”, ressaltou Cássio da VS-10.

Em seguida, com a Indicação nº 723/2021, o vereador pediu à administração municipal que, por meio do Serviço Autônomo de Água e Esgoto de Parauapebas (Saaep), providencie a ampliação da rede de distribuição de água nos bairros Águas Lindas e Nova Parauapebas, localizados no Complexo VS-10, para garantir o abastecimento contínuo de água potável aos moradores das duas comunidades.

Conforme explicou o legislador, o abastecimento de água de boa qualidade e quantidade vai além do desenvolvimento econômico e da dessedentação, pois a água, quando bem tratada e distribuída, traz diversos benefícios à saúde pública e à higiene.

“A distribuição de água tratada traz conforto e bem-estar para todas as camadas da sociedade. Segundo me contaram os moradores dos bairros Águas Lindas e Nova Parauapebas, e também a partir de minhas constatações in loco, há poços, caixa d’água e parte da rede de distribuição de água, porém, boa parte desses bairros encontra-se sem rede de distribuição para atender a todas as residências”, revelou o parlamentar.

Diante da relevância dos pedidos, os vereadores aprovaram em unanimidade as duas indicações. Com a aprovação na Câmara, ambas serão enviadas ao Poder Executivo, que deverá analisar e implementar os pedidos.

ASCOM/CMP