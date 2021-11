Vídeo: corpo de homem é encontrado após ser puxado por sucuri em porto de Belém

O corpo de Alexandre Souza, 30 anos, foi encontrado no Porto da Balsa, localizado na avenida Bernardo Sayão, no bairro da Condor, em Belém na manhã desta quarta-feira, 10. O pai da vítima estava no local e presenciou a retirada do corpo da vítima.

O caso aconteceu na noite desta terça-feira, 9, após supostamente ser atacado e puxado por uma sucuri para dentro do rio durante a intensa chuva que caiu sobre a cidade.

Segundo testemunhas que presenciaram a cena, pai e filho estavam se preparando para largar expediente na balsa em que trabalhavam, ancorada há cerca de 6 metros do porto da empresa, próximo a praça Princesa Izabel, quando Alexandre, decidiu deixar a embarcação antes do pai e foi tragado por algo assim que pulou no rio.

A equipe de remoção do Instituto Médico Legal (IML) está no local para fazer a retirada do corpo. Autoridades competentes vão verificar se houve a influência da cobra na morte de Alexandre Souza.

Por: Roma News