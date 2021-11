Vídeo: funcionários são ‘torrados’ após instalação de poste

Uma cena aterrorizante foi registrada no momento em que um motorista sofreu um acidente enquanto içava um poste de energia para aterramento. O incidente aconteceu por volta das 14h30 desta quarta-feira, 24, na Rodovia 57B, seção do vilarejo de Hoa Long, comuna de Giao Long, distrito de Chau Thanh, Ben Tre, localizado no Viatnã.

Nas imagens é possível ver um guindaste que erguia um poste elétrico para o enterro repentinamente colide com cabos de eletricidade de média tensão, fazendo com que o motorista do guindaste fosse eletrocutado até a morte. As cenas são fortes. Assista!

A vítima foi identificada como Nguyen Van Ngan, 34 anos, um motorista da Duy Hung Urban Construction, que estava operando um caminhão guindaste para levantar o poste de concreto do caminhão para montá-lo, quando o pilar de concreto encostou na linha de energia de média tensão causou uma explosão forte, fazendo com que a vítima fosse eletrocutada até a morte.

No momento, também haviam dois homens em pé no chão ajudando a erguer o poste de concreto e foram eletrocutados, desmaiando no local. Eles foram levados para o pronto-socorro logo em seguida, mas não se tem informações sobre o estado de saúde.

Por: Roma News