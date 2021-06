Vídeo: homem desce de carro armado e ameaça motorista de ônibus na Augusto Montenegro

Na tarde desta sexta-feira, 25, um ônibus que fazia linha Icoaraci fechou um carro na Rodovia Augusto Montenegro, príximo a entrada do Conjunto Satélite.

Apesar de não ter acontecido nenhum acidente de fato, a motorista do carro prata desce do veículo e caminha até o motorista do ônibus com uma arma nas mãos para intimidar o condutor.

No vídeo é possível ouvir o motorista do carro de passeio chamando o motorista para ir até o local onde ele está. Toda a ação acontece com o homem que não foi identificado portando uma arma em mãos, ameaçando e assustando quem passando no local.

