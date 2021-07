Segundo informações o caso aconteceu em uma cidade do Paraíba, o vídeo que repercutiu em todo o estado ganhou grande proporção por conta da fala do marido, que ao chegar em casa e flagrar sua esposa com o amante fica tranquilo e apenas diz para sua esposa e o amante continuarem.

‘Eu já sabia, eu só queria pega’.

O homem traído diz que o amante agora vai levar a mulher e ficar com ela, assista ao vídeo:

