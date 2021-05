Vídeo mostra PM aplicando ‘mata-leão’ em motorista que reclamou de viatura estacionada na rua, em Belém

PM disse que o caso deve ser averiguado pela Corregedoria da corporação

Um vídeo feito por morador do bairro Marancagalha, em Belém, registrou uma agressão policial contra um homem no meio da av. Oeste, esquina com a passagem Marajoara Três. O caso ocorreu nas proximidades do conjunto Paraíso dos Pássaros nesta quarta, segundo testemunhas.

As imagens mostram que a viatura estava estacionada no meio da rua, quando um motorista, não identificado, desce do carro para pedir passagem e reclamar com os agentes da Polícia Militar.

Durante a discussão, um dos policiais chega por trás dele e o imobiliza com um golpe mata-leão, até que ele cai no chão.

O motorista do carro particular ficou com escoriações, mas passa bem. Ele não quis falar com a reportagem.

Em nota, a PM disse que o caso deve ser enviado à Corregedoria para averiguação e ressaltou que “não compactua com agressão física”.

