Vídeo: mulher é agredida pelo marido e briga com a amante

Nas imagens é possível ver o casal discutindo, e vários curiosos acompanhando o caso.

Ainfidelidade se trata do descumprimento de um compromisso de fidelidade. Ou seja, é uma violação de regras e limites mutuamente acordados em um relacionamento. Muitas pessoas ainda não sabem lidar com isso, e reagem de diversas formas, inclusive de maneira agressiva. Como foi o caso de um casal em Itaituba, no sudoeste paraense.

Desde o último domingo (7), circulam na internet imagens que mostram o momento de que uma mulher descobre uma traição, onde ela pega o marido dentro de um caminhão com outra mulher, uma suposta amante. O caso aconteceu no bairro da Floresta. Assista:

