Vídeo: mulheres brigam durante festa

Imagens que começaram a circular nas redes sociais nesta terça-feira, 10, registraram uma briga entre duas mulheres na Praça do Açaí, em Igarapé Mirim. Segundo informações, a confusão teria começado depois de um desentendimento das duas pelo namorado de uma das mulheres.

Nas imagens, é possível ver as duas mulheres em uma praça, antes da agressão entre as duas. No vídeo, uma das mulheres aparece lançando uma cadeira na outra, que parte para se defender. Em outras imagens, é possível ver o momento em que uma mulher cai no chão enquanto a outra começa a sequência de tapas e socos no rosto da mulher, que já estava caída no chão.

Em outra parte das imagens, um homem chega a brincar comentando sobre a briga como uma Luta de UFC combate.

