O evento ciclístico reuniu 250 ciclistas, nessa 2° edição do Rachão do Milhão, com percursos de 55km e 65km, o evento, organizado pelo grupo de ciclistas Pedal Resenha, teve apoio da prefeitura do município, por meio da Fundação de Cultura, Esporte e Lazer (FUNCEL).

Os dez primeiros colocados em cada categoria receberam troféus, e os primeiros colocados premiação em dinheiro, foram R$17 mil, em premiações.

Fotos: Elson Silva