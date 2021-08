Vídeo: Tribunal do Crime pune jovem que traiu namorado

O traficante, membro de uma facção criminosa, teria descoberto a suposta traição e mandado raspar a cabeça da jovem.

Crueldade, extrema violência e frieza estão entre as ações do “tribunais do crime”, como são chamadas ações de grupos criminosos que geralmente agem contra rivais ou pessoas que são julgadas a revelia como devedores aos bandidos. Esses crimes comumente são filmados e compartilhados nas redes sociais como uma forma de mostrar “quem manda”. Foi o que aconteceu com uma jovem, que viveu momentos de tensão, em um vídeo que circula nas redes sociais.

A jovem, que não foi identificada, teve a cabeça raspada após supostamente trair o namorado, que seria traficante, um dos chefes do Comando Vermelho.

“Fica com bandido aí, ali na frente fica com outro”, diz um homem, suposto traído. Ele, inclusive, teria acionado os seus capangas para darem uma lição na amada, que nega tudo.

O caso teria ocorrido no Rio de Janeiro. E, a jovem passado a usar peruca após a “retaliação” pela suposta traição.

Veja: