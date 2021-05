Zoofilia homem tenta ‘transar’ com burra e morre após receber coice

O caso aconteceu em São Luís, no estado do Maranhão

Um homem, que não teve o nome divulgado, morreu depois de levar um coice de uma burra, na manhã desta quarta-feira (26), no bairro Cidade Olímpica, em São Luís, no estado do Maranhão.

O corpo do homem foi encontrado por moradores em um terreno próximo de um ponto de ônibus. Segundo informações, o homem tentou manter relações sexuais com o animal (burra).

Para se defender, o animal teria dado um coice no agressor que morreu no local. A informação é do portal Siga Notícias.

A zoofilia, prática de relações sexuais com animais, além de moralmente inaceitável, é considerada pela psiquiatria como um transtorno da sexualidade humana e está classificada como doença passível de tratamento pela Organização Mundial da Saúde desde os anos 1990.

No Brasil o Código Penal não define um artigo específico para punir a prática. No entanto, desde de 2015, a zoofilia é considerada passível de punição através de artigo inserido na Lei de Crimes Ambientais pela Câmara.

Caso a pessoa seja flagrada em ato libidinoso com animais, pode pegar de um a três anos de prisão, com agravante de mais um sexto da pena em caso de morte do animal.

fonte:portaltailandia.com