360 vagas são ofertadas para cursos de qualificação profissional

A Prefeitura, em parceria com a Associação Agroecológica de Desenvolvimento Social e Cultural (Agroesc), abre vagas nos cursos de qualificação profissional para eletricista predial, soldador, hotelaria e turismo, olericultura e operador de caixa. Os cursos são oferecidos gratuitamente.

As inscrições devem ser feitas até domingo, 2 de fevereiro, na sede da Agroesc, localizada na Rua Ângela Diniz, nº 175, no Bairro da Paz. Mais informações pelo telefone: (094) 99231-5358 ou pelo email: agroesc2018@hotmail.com. .

As aulas serão realizadas nas escolas municipais Elisaldo Ribeiro, no bairro Liberdade, e Domingos Cardoso, no bairro Casas Populares I. A previsão é que os cursos iniciem semana que vem.