Prefeitura doa 300 kg de cera para impulsionar produção de apicultores em Canaã

A produção de mel em Canaã dos Carajás ganhou mais um impulso, com a doação pela prefeitura do município, por meio da Secretaria de Desenvolvimento e Produção Rural, de mais de 300 Kg de cera para auxiliar os produtores de mel no município.

Também foram entregues certificados aos produtores que foram selecionados no Pro Campo para fruticultura de açaí e cacau.

“Com a ajuda que a Secretaria de Agricultura, a prefeitura tem dado aos apicultores de Canaã dos Carajás, isso vai acelerar o processo de produção de mel dos nossos apicultores”, comentou o secretário de Desenvolvimento e Produção Rural, Léo Ferreira.

A ação também foi comemorada pelos produtores rurais. O apicultor João Ronaldo Silva Cerqueira destacou que “Com esse incentivo, a população está voltando ao campo”. “Essa parceria tem sido muito boa pra nós”.

Já o apicultor Luzimar Pereira Barbosa afirmou que, atualmente, a categoria “está sendo beneficiada com vários projetos”. “Temos apoio da Secretaria de Agricultura e mais outros parceiros que nos apoiam, fortalecendo a apicultura”, concluiu.

ascom.canaa