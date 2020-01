Jumentinha de um mês é estuprada por homem em Codó no MA

Um ato brutal foi registrado no município de Codó, localizado a 290 km de São Luís. Uma jumentinha de apenas um mês de nascida teria sido estuprada na zona rural do município, por um homem ainda não identificado.

De acordo com informações as partes íntimas da jumenta recém nascida ficou estrangulada devido à violência do ato brutal. A dona do pequeno animal ficou em estado de choque ao encontrá-la.

Ela pede que as autoridades policiais identifiquem e prendam o autor.

Fonte: enquantoissonomaranhao.com.br